مونديال اليد.. سويسرا تفوز على الجزائر 15 - 13 في الشوط الأول

تغلب المنتخب السويسري على نظيره الجزائري في الشوط الأول بنتيجة 15 - 13 للجولة الرابعة للدور الرئيسي بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر النسخة 27 منها.





وشهدت أحداث أول 10 دقائق من الشوط الأول سيطرة من المنتخب الجزائري وقوة وحماس إلى أن تدارك الأمر سريعا منتخب سويسرا وتقدم بواقع 10-8 للمنتخب السويسري، وتوقفت الأهداف ما يقرب من الـ 4 دقائق، ليفرض كل من حارسي المنتخبين قوتهما في صد العديد من الأهداف.





وتستمر أحداث المباراة بتلك النتيجة إلى أن حصل المنتخب السويسري على ضربة جزاء، لتصبح النتيجة 11-8 في الدقيقة 21 من عمر اللقاء وفي الدقيقة 27 يعود المنتخب الجزائري بقوة ويقلص النتيجة إلى 14 - 13، إلى أن يطلق الحكم صافرته بانتهاء الشوط الأول بنتيجة 15-13 لصالح سويسرا.





وتعد هذه المواجهة الرابعة تاريخيا بين المنتخبين، إذ سبق أن لعبا ثلاث مرات السنوات الماضية، فاز المنتخب السويسري على الجزائري فيها كافة بنتيجة (26-18)، (19-18)، (32-20).





والتقى المنتخبان الجزائري والسويسري أول مرة في نهائيات أولمبياد موسكو رجال 1980 ميلادي، ثم في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، قبل مواجهة دورة رفيق خواجة الدولية للرجال.





وحقق منتخب الجزائر انتصارا وحيدا خلال 6 مباريات خاضها في مونديال كرة اليد، وذلك كان في الافتتاح أمام المغرب، لكنه خسر من أيسلندا والبرتغال وفرنسا والنرويج على التوالي.





أما منتخب سويسرا، فقد حقق انتصارين في المونديال حتى اللحظة على فريقي النمسا وأيسلندا، إلا أنه تلقى خسارة أمام النرويج (31-25)، ثم فرنسا (25-24)، والبرتغال (33-29).