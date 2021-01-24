وزير الزراعة: تنسيق وتعاون مع البرلمان لتحقيق مصلحة المواطن

هنأ السيد القصير وزير الزراعة، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ثقة النواب فى وإختياره رئيسًا للبرلمان، معقبا "كما أعرب عن سعادتي الشخصية لما يضمه مجلسكم من خبرات وكفاءات متميزة شملت كل أطياف وفئات المجتمع".

"كما أعرب عن سعادتي الشخصية لما يضمه مجلسكم من خبرات وكفاءات متميزة شملت كل أطياف وفئات المجتمع".





و اضاف وزير الزراعة خلال جلسته العامة بالبرلمان، "ولا يفوتنى في هذا المجال إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير أيضًا إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب السابق لما قدموه من تعاون واهتمام بقطاع الزراعة والعاملين به من فلاحين ومزارعين ، في ظل حسن تنسيق وتعاون خلال الفترة التي شرفت فيها بهذا التكليف.





وتابع وزير الزراعة:" تنسيقًا وإستمرارًا لهذا التعاون أرجو التفضل بالإحاطة بأنني قد قمت بتخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام الوزارة للتشرف بلقاء النواب - وأيضًا فى أى وقت - لتبادل وجهات النظر معهم حول الكثير من الأمور والقضايا المرتبطة بقطاع الزراعة وبحث أى طلبات يتقدمون بها بهدف زيادة حجم الإنجاز وتحقيق طفرة في هذا القطاع والوصول الي معدلات نمو أعلي وتوفير غذاء آمن وصحي ومستدام لشعب مصر العظيم .





واختتم حديثه قائلا : سيكون هناك تعاون وتشاور مستمر مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس لتبادل وجهات النظر حول الكثير من الموضوعات والقضايا والتشريعات التي تخص قطاع الزراعة وبما يتواكب مع تطلعات النواب.