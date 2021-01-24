ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشيلسي يتأهل لدور الـ 16 بثلاثية في شباك لوتون

الأحد 24/يناير/2021 - 05:40 م
فريق تشيلسي
فريق تشيلسي
Advertisements
محمد السعيد
تأهل فريق تشيلسي إلى دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على لوتون تاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد ستامفورد بريديج، اليوم، الأحد.

سجل تامي أبراهام أهداف تشيلسي الثلاثية في الدقيقة 11، و 17 و 74,

وجاء هدف لوتون تاون الوحيد عن طريق جوردن كلارك في الدقيقة 30من عمر اللقاء.

وسيواجه تشيلسي في الفائز مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي ستقام اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء، في الدور ثمن النهائي.

يذكر أن فريق آرسنال هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة كأس الاتحادالإنجليزي، بعد الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عارضة النني وركلة جزاء ضائعة .. أرسنال يفوز على تشيلسي 3-1 فى مباراة مثيرة

صدام ناري بين ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس إنجلترا

آرسنال يواجه ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.. اليوم

كأس الاتحاد الإنجليزي.. النني يقود تشكيل أرسنال أمام ساوثهامبتون

بمشاركة النني.. أرسنال يودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على القيمة التسويقية لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

الإسماعيلي يعلن تعيين أسامة خليل مديرا رياضيا للنادي

غرفة مركزية للإنذار المبكر.. وزير الرى يعلن عن خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول

10 فوائد غير متوقعة للخردل .. أبرزها علاج الآلام والسرطان

الإمارات تعلن عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية

شاهد.. مُقدمة رعاية تعذب مُسنة مشلولة بطريقة بشعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد غير متوقعة للخردل .. أبرزها علاج الآلام والسرطان

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70

بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة