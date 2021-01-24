كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشيلسي يتأهل لدور الـ 16 بثلاثية في شباك لوتون





سجل تامي أبراهام أهداف تشيلسي الثلاثية في الدقيقة 11، و 17 و 74,





وجاء هدف لوتون تاون الوحيد عن طريق جوردن كلارك في الدقيقة 30من عمر اللقاء.





وسيواجه تشيلسي في الفائز مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي ستقام اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء، في الدور ثمن النهائي.





يذكر أن فريق آرسنال هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة كأس الاتحادالإنجليزي، بعد الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

تأهل فريق تشيلسي إلى دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على لوتون تاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد ستامفورد بريديج، اليوم، الأحد.