بوادر انفراجة في الأزمة الليبية.. أطراف الحوار الليبيي يرعون اتفاقا في بوزنيقة المغربية على توزيع 7 مناصب سيادية.. ومصادر تؤكد: طرح الأسماء يبدأ مع تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديد

- من بوزنيقة المغربية.. اتفاق ليبي مبدئي على توزيع 7 مناصب سيادية

- أطراف بالاتفاق يؤكدون: آلية التعيين في الوظائف القيادية للمؤسسات السيادية تتضمن تشكيل لجنة مصغرة من مجموعة ١٣+١٣

- مع انتهاء مهلة الـ90 يومًا.. المرتزقة الأجانب يشكلون عائقًا أمام تسوية الأزمة الليبية

- بوريطة: انخراط المغرب في الأزمة الليبية لديه محددات.. وسنبقى دائمًا بجانب الليبيين









شهدت مدينة بوزنيقة المغربية، أمس السبت، ختام مباحثات لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إذ تم الاتفاق بشكل مبدئي على توزيع المناصب السيادية في البلاد، الأمر الذي يمثل انفراجة ملموسة في طريق تسوية الأزمة الليبية سياسيًا.





ووقع الوفدان على محضر اتفاق على تقاسم المناصب القيادية في 7 مؤسسات سيادية برعاية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي تستضيف بلاده مفاوضات لإنهاء الانقسام المؤسسي وتوحيد الهيئات القومية الليبية.





وقال عضوان في وفدي البرلمان والدولة الأعلى لقناة "العربية"، أمس، إن آلية التعيين في الوظائف القيادية للمؤسسات السيادية تتضمن تشكيل لجنة مصغرة من مجموعة ١٣+١٣ تضم ستة أعضاء، وممثلين عن كل من أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس الغرب وفزان.





وأشار إلى أن هذه اللجنة ستنسد إليها مهمة إعلان بدء الترشح لتولي هذه المناصب والمهلة الزمنية وفرز الملفات، فضلا عن اختيار شخصيات من بين المرشحين، وإحالتها للمجلسين وفق الضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها.





ولجنة 13+13 تضم 13 عضوا من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات التي كلّف بها المجلسان، وتتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.





ونقلت "العربية" عن مصادر مقربة من المفاوضات قولها إنه "تقرر تأجيل طرح الأسماء، حتى يتم الانتهاء من تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، لكي لا يؤثر الخلاف بشأن الأسماء على جهود مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي دعت لاجتماع حاسم في جنيف مطلع الشهر القادم، ومن المرتقب أن يتم فيه الإعلان عن توحيد السلطة التنفيذية ودمج الحكومتين المتنافستين في سلطة واحدة".





و طبقا لتفاهمات بوزنيقة سيتم اختيار مرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من إقليم برقة وكذلك رئاسة هيئة الرقابة الإدارية على أن يمنح منصب ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام الليبي لمرشحين من إقليم طرابلس، فيما يخصص منصب رئيس المحكمة الليبية العليا ومكافحة الفساد لمرشحين من إقليم فزان.





من جانبه، رحب بوريطة، في الجلسة الختامية للحوار الليبي، بالتوافقات والتفاهمات التي توصل إليها طرفا الحوار بشأن المناصب السيادية، قائلًا إن انخراط المغرب في الأزمة الليبية لديه محددات، مشيرًا إلى أن بلاده "ستبقى دائمًا إلى جانب الليبيين، ولن تحل أبدًا محلهم".

وذكر بوريطة أن انخراط المغرب في حل الأزمة الليبية جاء من قناعة مفادها أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، وأن عدم استقرار ليبيا له تأثير على استقرار شمال أفريقيا، هذا إلى جانب إحساس بلده بالمسؤولية المتمثلة في اتفاق الصخيرات، مشيرًا إلى أن المغرب منفتح على كل الفاعلين الليبيين.

وقال في هذا الصدد: "نحن لا نُقصي أحدًا. لكننا متمسكون دائمًا بالشرعية المؤسساتية في ليبيا، وهي الشرعية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات".

وأوضح بوريطة أن الرباط تدعم مجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وقدمت الدعم لويليامز، ورحب أيضًا بتعيين الدبلوماسي التشيكي يان كوبيش، مبعوثًا للأمم المتحدة إلى ليبيا لما له من مؤهلات شخصية تؤهله للقيام بدور إيجابي.



وكانت الجولة الأولى من الحوار التي عقدت في شهر أكتوبر من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.





يأتي ذلك تزامنًا مع انتهاء مهلة الـ90 يومًا لإخراج المرتزقة وفق اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ5 + 5، دون تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بجنيف في أكتوب الماضي.





ومع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهددا، خصوصا مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجددا بين طرفي النزاع.



