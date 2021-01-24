حفيد أفضل لاعب بتاريخ الإسماعيلي.. سانتوس بطل العالم بالكرة الاستعراضية يسعى لكسر رقمه القياسي بموسوعة جينيس

بجسد رياضي وطول ممشوق ومهارة وصلت إلى كسر الأرقام القياسية لموسوعة جينيس العالمية، ينطق " عبد المنعم صبري" الشهير بسانتوس " الكرة بمهارة تجعلها الساحرة المستديرة ، كما يطلق على كرة القدم، وذلك بخفة وسرعة أداء تصل إلى العالمية.

احتراف " سانتوس" صاحب ال 27 عام خريج كلية التجارة، رياضة الكرة الاستعراضية وهو في سن ال 16 عام، ليصل بالتدريب والتمارين إلى كسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس للاكثر تحكما بالكرة في عام 2015 ، ليكون الوحيد في العالم الذي يكسر الأرقام القياسية بهذه الرياضة المميزة، بعد تنطيقه للكرة لأكثر من 4 آلاف مرة خلال 60 دقيقة ليدفعه هذا الرقم للوصل إلى العالمية، بحسب حديثه لموقع "صدى البلد".

يسير " عبد المنعم" على نظام غذائي و رياضي معين ليحافظ على رشاقته ومهارته بالتحكم في الكرة، ليصبح أحد أشهر المستعرضين بالكرة في محافظة الإسماعيلية، ليواصل تاريخ الكروي لجده الكابتن "رضا مرسي" أشهر لاعب بتاريخ نادي الاسماعيلي.

يعزف " سانتوس" بالكرة سمفونية رياضية تتناغم مع حركاته المثيرة وكأن الكرة جزء من جسده يتحكم في دون أن يوقفها أو يعوقه شئ، لتكن الكرة هي رفيقة دربه في مشواره الرياضي الشاق.

بعد وصول " عبد المنعم" إلى الرقم القياسي لموسوعة جينيس، استعان بصديقه " عمر حمدي" مدرب اللياقة الخاص به، ليحسن " عبد المنعم" من مهارته استعداد لكسر رقم قياسي اخر يتفوق به على نفسه ليصبح بلا منافس في التحكم بكرة القدم أشهر الرياضات العالمية بالعالم.

يدعم الكابتن " عمر حمدي" متدربه " سانتوس" بنظام غذائي معين ليحسن من لياقته بشكل أعلى من السابق، ليكون هو مرشده في تحسين مرونته و راشقته على النحو الافضل حتى لا يتراجع مستوى " سانتوس" في الاستعراض الرياضي بالكرة.

يأمل " عبد المنعم" بأن يتم إنشاء اتحاد للاستعراض بالكرة، لتطوير هذه الرياضة، التي تلقى اهتمام عالمي كبير في أغلب دول العالم ويتم رعايتها بشكل يليق بهذه الرياضة.

يطمح "سانتوس"، منذ طفولته بأن يصبح في مهارة الأسطورة بالرازيلية "رونالدينيو"، لكون لاعب مهاري و لديه قدرة عالية في التحكم بالكرة على خلاف اي لاعب أخرى في العالم، متمنيا أن يحقق رقمه القياسي الجديد الصيف القادم عبر العمل على نفسه والتدريب بكل طاقته وجهده.