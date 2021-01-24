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فن

محمد منير يطرح أغنية أبطال رجالة بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 05:35 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أطلق النجم محمد منير، أغنية وطنية جديدة بعنوان "أبطال رجالة"، بمناسبة عيد الشرطة المصرية غدًا، الإثنين، 25 يناير.

وتعاون الكينج محمد منير، في أغنية "أبطال رجالة" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر خالد محسب.

ومن المقرر طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب غدا، الإثنين، بالتزامن مع عيد الشرطة، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج أكرم فاروق.

كان الفنان محمد منير، عن تطورات حالته الصحية بعد مروره بوعكة صحية أثناء تحضيره لألبومه الجديد "باب الجمال".

وقال منير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي": "الحمد لله أنا بخير، وأحب أطمن الجمهور على صحتي، أنا مريت بمرحلة صعبة في حياتي بسبب المرض والمستشفيات، بس الحمد لله ربنا عفى عني وصحتي جميلة جيدة".

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