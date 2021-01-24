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ثقافة

التفاصيل الكاملة لـ المسارح المتنقلة.. كيف تقدم الخدمة للجمهور؟

الأحد 24/يناير/2021 - 07:54 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
استعادت وزارة الثقافة، مشروع المسارح المتنقلة بعدما توقف لعدة سنوات، وتعمل في الوقت الحالي على تفعيل المشروع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، التي جهزت عدة سيارات خاصة بالمشروع.

ويقدم مشروع  المسارح المتنقلة،  العروض المسرحية في كل محافظات مصر، من خلال سيارات مجهزة بأحدث الوسائل كمسارح تجوب بها كافة النجوع والأقاليم.

وتتمثل الخدمة في مسرح متنقل يتكون من سيارة نقل ضخمة إضافة إلى مقطورة متحركة الأولي منها مجهزة لخدمات الكهرباء والمياه وتشمل لوحات تحكم وتوزيع وحماية للقدرة الكهربائية، إضافة لغرفتين للخدمات، أما الثانية (المقطورة) فتحمل مسرح بمساحة 37.5 متر مربع، قابل للفك والتركيب يتم تجهيزه لاقامة العروض في مدة تترواح بين 3 إلى 4 ساعات، إضافة لأحدث معدات الصوت منها سماعات ghl S، ومعدات الضوء (الديمر 088) وكشافات الضوء والميكسر.

كما تتضمن غرفة كنترول مكيفة، واربعة خيام مجهزة تمثل غرف استبدال الملابس للفنانين، واكد ان اقليم القناة وسيناء الثقافي اول منطقة وصل اليها المسرح المتنقل الخاص بها وجارى اعداد برنامج جولتها فى جميع القرى والنجوع  التابعة للإقليم خاصة الأماكن التي لا توجد بها بيوت ثقافة أو مكتبات.

وكانت وزارة الثقافة سلمت عدد (٦) مسارح متنقلة تقدم من خلالها مختلف الوان الابداع فى المناطق النائية والاكثر احتياجا بربوع مصر .

وقالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن المسارح المتنقلة احد المشروعات التنموية التي تعمل عليها الوزرارة وتم ضمها لمنظومة العمل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض يتم توزيعها بواقع مسرح لكل إقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسية الستة وهي اقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وسط وجنوب الصعيد ،غرب الدلتا ، شرق الدلتا ، القناة وسيناء ، بحيث تغزو جميع محافظات مصر بما تتضمنه من برامج ثقافية وفكرية وابداعية وفنية.

 وأكدت انها اضافة فاعلة لمنظومة البنية الثقافية المتجددة التي تهدف الى استثمار العقول وبناء الانسان ومجابهة الفكر المتطرف بجانب اثراء الحياة الابداعية بالمحافظات واكتشاف الموهوبين وفق استرتيجية تتضمن وضع قواعد بيانات تحتوي علي تصنيف عمري وثقافي وفني للنابغين والمبدعين في الاقاليم خاصة في القري والنجوع لضمان وصول المكون والمنتج الثقافى لكافة شرائح المجتمع بما يجسد استراتيجية الدولة للتنمية المستدامه ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرة إلى ان المسارح المتنقلة تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة فى شركة حلوان لمحركات الديزل ( مصنع 909 الحربى ) تجسيدا للتكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية.
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