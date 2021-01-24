مجزية وسخية.. قطاع الأعمال: مفاوضات لتحديد حجم تعويضات 6 آلاف 400 عامل بالحديد والصلب

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سييتم تعويض جميع العاملين في شركة الحديد والصلب والبالغ عددهم 6 ألاف 400 عامل، لافتا إلى أن التعويضات ستكون مجزية وسخية.

وأضاف وزير قطاع الاعمال إلى أن سيتم الاستعانة ببعض العاملين للعمل في الشركة القابضة للصناعة المعدنية، مشيرا على أنه تم إرسال بيانات العاملين بشركة الحديد والصلب إلى وزارة القوى العاملة، والتفاوض مع النقابة العامة لتحديد حجم التعويضات قائلا:" لتحديد كل عامل هياخد كام "





جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المر كز المصرى للدراسات الاقتصادية، عبر الإنترنت باستخدام تطبيق "زووم" بعنوان "معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة.

تحدث في الندوة كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وأحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ومعتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق؛ والدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق؛ والدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال، والبرلمانيين، ورجال الأعمال، ويرأسها عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.