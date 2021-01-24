أبطال وراء الكواليس.. متطوعو مونديال اليد يكشفون عن سبب غريب لتذمر منتخبات البطولة.. شاهد

قالت ربا أبو بكر، المتطوعة في مونديال اليد 2021، إنها مسؤوله عن تنظيم الجداول الخاصة بسيستم تقديم المتطوعين، وتنظيم جداول المقابلات الشخصية، والاجتماعات الخاصة بالمتطوعين وتدريبهم، الي جانب انها احدى المرافقات في فريق البث التلفزيوني للبطولة.





من جانبه أشار منير عادل، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أحد المتطوعين في مونديال كرة اليد 2021، وهو المسؤول عن فريق مرافقي الفرق للمجموعة التي تلعب على ارض استاد القاهرة، الى ان المهارات التي يحتاجها مرافقي الفرق هي اللغة الأم التي تتحدث بها الفرقة نفسها، الي جانب انها تساعد في استقبال وتوديع المنتخبات في نهاية البطولة.





واوضح منير عادل انه يجب على مرافقي الفرق التواجد بداية من الاستقبال في المطار ثم الي الاقامة والاعاشة في الفنادق، ثم التدريبات للفرق والمباريات، ويواجهم المشكلة الأكبر في البطولة وهي نظام "الفقاعة" الذين يخضعون له للحفاظ على سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا، فهناك صعوبة في التحرك.





ونوه منير عادل إلى ان المتطوعين يخضعون لعمل مسحة كورونا كل 72 ساعة، وتتم يوميا بالنسبة للمنتخبات، معقبا: "هناك حالة من التذمر الشديد بالنسبة للفرق بسبب الفقاعة، ولكن الاجراءات الاحترازية اهم".



