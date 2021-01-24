استغله قنوات الإخوان.. ضبط غواص حر بالدقهلية نشر مقاطع فيديو تسيئ لمديرية أمن الشرقية

تمكنت الأجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية ، من ضبط غواص بعد قيامه بنشر مقاطع فيديو تتضمن الاساءة لمديرية أمن الشرقية واستغلت قنوات جماعة الاخوان الإرهابية الفيديو وقامت بنشره





تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا يفيد برصد المتابعة الإعلامية احد الاشخاص يدعي هشام ع. ع. ال" ٥٧ سنة رئيس قسم إدارى بمدرسة الفردوس الاعدادية " بنين " ويعمل بمهنة غواص حر ، مقيم بمنطقة " المجزر الألى " دائرة قسم أول المنصورة بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " يتضمن إسقاطات على مديرية أمن الشرقية " ضباط الانقاذ النهري بها " لقيامهم بمنعه من إنتشال جثمان غريق بنطاق محافظة الشرقية ، واستغلال قنوات موالية لجماعة الإخوان الإرهابية الفيديو وإعادة نشره





وبتقنين الاجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته ،إعترف بقيامه بنشر مقطع الفيديو لعمل تسويق له بين الغواصين وإستغلاله فى الدعاية له .



