الحجر الصحي بمطار القاهرة ينقذ ركاب رحلة أمستردام من أزمة

انقذ الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، ركاب الطائرات المتجهة الي امستردام بهولندا بعد ان قام اطباء الحجر بعمل تحليل سريع للاصابة بفيروس كورونا وذلك داخل صالات السفر بالمطار قبل اقلاع الرحلات بوقت قليل حتي يتمكن الركاب من دخول الاراضي الهولندية ولا يتم اعادتهم مرة ثانية.





وفوجئت شركات الطيران بالمطار قبل اقلاع الرحلات المتجهة الي امستردام بقرارات السلطات الهولندية والتي تطالب الركاب المتجهة الي امستردام بعمل تحاليل سريعة لفيروس كورونا وذلك قبل اقلاع الطائرات ويكون لم يمر علي اجرائه 5 ساعات بالاضافة لوجود تحليل PCR سلبي مع الركاب للتاكد من التحليلين فور وصول امستردام، واذا لم يحمل الراكب التحليلين سوف يتم اعادته علي الطائرة مرة ثانية وعلي الفور تم ابلاغ الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين والذي قام بالاشراف علي اجراء التحاليل.





وقالت مصادر مطلعة بالمطار: قام فريق من اطباء الحجر الصحي داخل صالات السفر بعمل تحليل سريع وذلك لحوالي 450 راكبا متجهين الي امستردام علي 3 رحلات طيران واحدة تابعة لشركة الخطوط الهولندية واثنين لشركة مصر للطيران ، وتبين من التحاليل ان الركاب جميعم في حالة صحية جيدة ولم يتم الغاء سفر اي راكب من ركاب الرحلات الثلاث بسبب الاشتباه باصابته بالفيروس.



