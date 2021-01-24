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حوادث

حملات متنوعة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون في المحافظات

الأحد 24/يناير/2021 - 05:54 م
حملات امنية
حملات امنية
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ا ش ا
 شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية، اليوم الأحد، حملات مختلفة لظبط الخارجين على القانون والمخالفين لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا . 

ففي أسوان ، ضبطت الأجهزة الأمنية 7 أشخاص من العناصر الإجرامية الخطرة بحوزتهم، 6 قطع من الأسلحة النارية وكمية من مخدر البانجو وزنت حوالي 2.5 كيلو جرام، كما تم تنفيذ 773 حكما قضائيا متنوعا ،بالإضافة إلى تحرير 502 مخالفة مرورية متنوعة، و تنفيذ ورفع 10 حالات رفع اشغالات بالطريق العام.

وفي بني سويف ، قال المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم إنه تحرير 226 محضرًا للأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة، ومحضرين لإحدى المنشآت التجارية لمخالفة الإجراءات الاحترازية وفض 7 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة.
كما تم غلق 5 مراكز دروس خصوصية، وإغلاق 10 محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وفي الشرقية ،قال المحافظ الدكتور ممدوح غراب أنه تم ضبط 112 مواطنا لعدم إرتدائهم الكمامات وتحصيل غرامات فورية منهم بلغت5600 جنيه بواقع 50 جنيها من كل مواطن، موضحا أنه تم تشكيل لجان من إدارات المتابعة الميدانية والمرور والمواقف بجميع مدن المحافظة لضبط المواطنين الغير ملتزمين بإرتداء الكمامات تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

مما قامت مديرية الصحة بالشرقية بغلق مصنعين للحلوى والمخللات وإعدام أكثر من 13 طنا من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. 

وفي الدقهلية ، تم رفع الباعة الجائلين والإشغالات من على قضبان السكك الحديدية وتم تخصيص اثنين من مسئولي الإشغالات بالوحدة المحلية للتواجد الدائم بالمنطقة لعدم تجدد تواجد الباعة بالمنطقة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.
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