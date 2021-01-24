وزير الزراعة: ضم 8500 صياد إلى مبادرة العمالة غير المنتظمة

أكد وزير الزراعة السيد القصير تحسين القدرة الانتاجية لمساحة 90 الف فدان من المراعى الطبيعية بمطروح وزيادة انتاجية الاغنام و الماعز لحوالى 600 الف رأس للمساهمة فى توفير اللحوم الحمراء عالية الجودة وامكانية التصدير خاصة من الأغنام البرقى وإنشاء نماذج للزراعة التكاملية باستخدام مياه الآبار المالحة بمنطقة المغرة.





كل هذا بهدف تحقيق قدر من الإستقرار وتنمية أهالينا التي تقيم في هذه المناطق.





وفيما يتعلق بدعم مجالات التنمية الزراعية فى محافظتى شمال وجنوب سيناء قال " فقد تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية الجديدة بشمال وجنوب سيناء ، حيث قامت وزارة الزراعة وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (جهة منفذة) بتنفيذ مشروع 18 تجمع زراعى جديد من الصناديق العربية بتكلفة بلغت 4.2 مليار جنيه. وتم الافتتاح الرئاسى لعدد 4 تجمعات خلال احتفالات أكتوبر 2020 ، ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع فى ابريل 2021.





كما تم تنفيذ مشروع انشاء ثلاث مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة بهدف تقديم وتوفير كافة الخدمات الزراعية للتجمعات الزراعية الجديدة ومشروعات التنمية الزراعية الجديدة والمستقبلية فى شبه جزيرة سيناء، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 540 مليون جنيه.





كما يتم تدعيم المحافظة ببعض شتلات الزيتون مجانًا في إطار نشر زراعة هذا المحصول هناك.





وفي مجال تدعيم الشباب والمرأة وإيجاد فرص عمل لأبناء المزارعين فى المناطق الحدودية ، فقد تم من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة من تنفيذ مشروع التنمية المتكاملة لحلايب وشلاتين حيث تم من خلاله حفر عدد 6 ابار اعماق تعمل بمحطات الطاقة الشمسية وتوزيع عدد 30 مركب صيد على صغار الصيادين بحلايب وشلاتين وابو رماد وعـدد 2000 رأس أغنام على صغار المربين وانشاء عدد 118 صوبة زراعية ووحدات التجفيف والتعبئة للمنتجات الزراعية وغيرها.





كما تم تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم مجالات تنمية المرأة في عدد 18 قرية بمحافظات الصعيد يصل عددها الى 1250 مشروع فى مجالات محو الأمية والحرف اليدوية والدواجن وصناعة الفخار وغيرها.





وكل ذلك معظمه بتمويل من منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) وشركاء التنمية الآخرين.



