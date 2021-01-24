بتكلفة 269 مليون جنيه.. اجتماع برئاسة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة تنفيذ تطوير 3 مناطق عشوائية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم، هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية برئاسة اجتماع متابعة تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات بنطاق المحافظة، بحضور اللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام، والمهندس اسامه اسماعيل المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، والعميد علاء خضر ، والعميد ياسر حرحش، والعميد أيمن العواوي ممثلي الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات القائمة على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات بالدقهلية، والمهندس خالد نصر ،رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.





كما حضر الاجتماع محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة ، والمهندسة سهير نعيم ممثلة عن مديرية الاسكان ومسئولى العشوائيات، والتعاقدات ، والشئون القانونية والمرافق، ومياه الشرب، والتخطيط ، والشئون الهندسية ، والمتابعه بديوان عام المحافظة.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.





وتناول الاجتماع استعراض ومتابعة تنفيذ الاعمال الجارية لتطوير العشوائيات بنطاق محافظة الدقهلية، حيث يتم حاليا التطوير لعدد 3 مناطق عشوائية بتكلفة تبلغ 269 مليون جنية من صندوق تطوير العشوائيات ، وتضم منطقة سندوب بالمنصورة بتكلفة 116 مليون جنيه، ومنطقة سوق ستوته بين "ش محمد فتحى - والجلاء- والسيد سليم وشارع الثانوية" بتكلفة 143 مليون جنيه، ومنطقة وسط المدينه ببلقاس بتكلفة 10 مليون جنيه.





وتقرر خلال الاجتماع التزام الشركة القائمة على التنفيذ بجدول زمنى تفصيلى للإنتهاء من التنفيذ لكافة الاعمال والالتزام بالمخططات المعدلة لاعمال مياة الشرب والصرف الصحى بمناطق التطوير فى المواقع المشار اليها ، والتنسيق التام مع كافة قطاعات المرافق لتيسير اعمال التنفيذ بمواقع التطوير.



