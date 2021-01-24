بالصور.. استمرار حملات تطهير وتعقيم شاملة للمؤسسات حكومية بالسنطة وزفتى وقطور

قامت رئاسة مركز ومدينة قطور بحملة تعقيم وتطهير برئاسة الأستاذ هاني علي مصطفى، حيث قامت الوحدة المحلية بقرية شبرانباص بعملية تطهير وتعقيم مبنى الوحدة المحلية ومبنى وحدة طب الأسرة بالقرية والوقوف على الإجراءات الاحترازية.





وجاء ذلك بناءًا على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيةبتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وكافة المنشآت الحكومية وذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .





كما قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة برئاسة اللواء أشرف بدران بحملة تطهير وتعقيم شملت، تطهير وتعقيم ديوان عام مجلس مدينة السنطة، ورش وتطهير (شارع الجيش، محكمة السنطة، جراج مجلس مدينة السنطة، مكتب بريد ووحدة إطفاء السنطة، مصلحة الشهر العقاري والحماية المدنية بمدينة السنطة) .





كما قامت رئاسة المركز برش وتطهير مقر الوحدة المحلية ومكتب البريد بقرية ميت يزيد، ورش وتطهير المبني الإداري للوحدة المحلية ومكتب التموين ووحدة الشئون الاجتماعية والسجل المدني بقرية ميت حواي، وفي قرية مسهلة تم رش وتطهير مبنى ديوان عام الوحدة المحلية والمصالح الحكومية التابعة لها (مكتب التموين - مبنى الشئون الاجتماعية ودار الحضانة التابعة له - مبنى الجمعية الزراعية - مركز الشباب - مكتب البريد )، بالإضافة إلى رش وتطهير الوحدة المحلية ومكتب البريد والسنترال ومكتب التموين بقرية كفر كلا الباب



