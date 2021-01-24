سموحة 2001 يفوز على المقاصة بهدفين نظيفين

فاز فريق"2001" لكرة القدم بنادى سموحه على ضيفه المقاصة بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الجانجل بنادى سموحه، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين .





سجل الهدف الأول اللاعب إبراهيم سامى فى الدقيقة45، وأضاف اللاعب محمد سعيد الهدف الثانى فى الدقيقة 75.

خاض الفرق المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أيمن، يوسف جوده، إبراهيم سامى، محمد على، محمود رفاعى، محمد سعيد، محمد السيد، بدر رجب، محمود سعيد، محمد عادل، محمد طلعت.

وشارك خلال اللقاء كل من: كريم أحمد، عبد الله مصطفى،عبد الرحمن زكى،الصافى عماد، حسام سعيد.

يقود فريق سموحه:

الكابتن محمد فاروق مديرا فنيا ، الكابتن علاء عثمان مدرب عام، الكابتن إسلام طلبه مدربا للحراس ، الكابتن محمد احمد (نونوش) إداريا للفريق ، د/ محمد عادل اخصائى اصابات وتاهيل، د/أحمد سمير مخططا احمال.