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رياضة

سر التاسعة.. شريف عبد الفضيل بصحبة الخطيب

الأحد 24/يناير/2021 - 06:30 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر شريف عبد الفضيل لاعب النادى الاهلى سابقا، صورة له مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

وعلق عبد الفضيل قائلا: "سر التاسعة".
وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك على استاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، واستعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

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