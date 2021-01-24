وكيل التعليم بالغربية يقرر استبعاد موجه مالي لتلاعبه في تقارير قيادة مستبعدة

أصدر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قرارا اليوم، باستبعاد موجه َمالي وادارى بمديرية التربية والتعليم بالغربية اثر اكتشاف وجود تواطؤ وتلاعب من جانبه بتقارير البحث الخاصة بإحدى قيادات الإدارات التعليمية السابقة بمركز كفرالزيات والتي تم استبعادها منذ فترة بقرار من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بناء على مذكرة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.









كما كشفت اللجنة المكلفة بفحص ملف القيادة المستبعدة أثناء التحقيقات بالشئون القانونية بالمديرية والنيابة الإدارية وجود تعديل وإخفاء ماورد بالتقاريرالخاصة بها من مخالفات على غير الحقيقة وذلك لازالة المخالفات حتى يتم حفظها وبالتالي حفظ التحقيقات.





كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد تلقى مذكرة من ادارة الشئون القانونية بالمديرية بذلك ووجود اختلاف وتقارير ملف القيادة المستبعدة.



