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محافظات

عامل يحاول الانتحار بتناول قرص سام لمروره بأزمة نفسية بالمنصورة

الأحد 24/يناير/2021 - 07:10 م
عامل يحاول الانتحار
عامل يحاول الانتحار
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همت الحسينى
اصيب عامل بحالة اعياء شديدة  اثر محاولته الانتحار بتناول قرص كيماوي لحفظ الغلال لمروره  بأزمة نفسية بالمنصورة  بمحافظة الدقهلية .

ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود  ببلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى المنصورة الدولى بوصول "إسلام أ. ف. أ" ،29 سنة  عامل، ومقيم منطقة " عزبة عبدالرازق " دائرة القسم ،مصابا بحالة إعياء وقيئ ( إدعاء تناول مادة سامة) . 

وبانتقال الضباط والفحص وسوال شقيقه " محمد أ. ف. أ" 26 سنة ، عامل ، ومقيم بذات العنوان  قرر بتناول شقيقه  قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال ، وذلك على إثر مروره بحالة نفسية سيئة ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك . 

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٣٦ لسنة ٢٠٢١ إدارى قسم ثان المنصورة ، وجارى العرض على النيابة العامة .

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