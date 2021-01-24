عامل يحاول الانتحار بتناول قرص سام لمروره بأزمة نفسية بالمنصورة

اصيب عامل بحالة اعياء شديدة اثر محاولته الانتحار بتناول قرص كيماوي لحفظ الغلال لمروره بأزمة نفسية بالمنصورة بمحافظة الدقهلية





ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود ببلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى المنصورة الدولى بوصول "إسلام أ. ف. أ" ،29 سنة عامل، ومقيم منطقة " عزبة عبدالرازق " دائرة القسم ،مصابا بحالة إعياء وقيئ ( إدعاء تناول مادة سامة) .





وبانتقال الضباط والفحص وسوال شقيقه " محمد أ. ف. أ" 26 سنة ، عامل ، ومقيم بذات العنوان قرر بتناول شقيقه قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال ، وذلك على إثر مروره بحالة نفسية سيئة ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٣٦ لسنة ٢٠٢١ إدارى قسم ثان المنصورة ، وجارى العرض على النيابة العامة .



