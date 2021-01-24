عامل يحاول الانتحار بتناول قرص سام لمروره بأزمة نفسية بالمنصورة

اصيب عامل بحالة اعياء شديدة اثر محاولته الانتحار بتناول قرص كيماوي لحفظ الغلال لمروره بأزمة نفسية بالمنصورة بمحافظة الدقهلية .
ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود ببلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى المنصورة الدولى بوصول "إسلام أ. ف. أ" ،29 سنة عامل، ومقيم منطقة " عزبة عبدالرازق " دائرة القسم ،مصابا بحالة إعياء وقيئ ( إدعاء تناول مادة سامة) .
وبانتقال الضباط والفحص وسوال شقيقه " محمد أ. ف. أ" 26 سنة ، عامل ، ومقيم بذات العنوان قرر بتناول شقيقه قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال ، وذلك على إثر مروره بحالة نفسية سيئة ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .
تحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٣٦ لسنة ٢٠٢١ إدارى قسم ثان المنصورة ، وجارى العرض على النيابة العامة .