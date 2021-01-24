يوم سيئ للبورصات العربية في بداية تعاملات الأسبوع.. خسائر بأغلب أسواق المال.. والكويت تصعد 0.48% عكس التيار

البورصات العربية اليوم:

- بورصة مصر تخسر 3.7 مليار جنيه وتقود رأس المال العربي

- تراجع مؤشرات السعودية والعراق وفلسطين وتونس

- مكاسب ببورصة الكويت وصعود بلغ 0.48%









شهدت معظم البورصات العربية، تراجعا لمؤشراتها في جلسات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، 24 يناير 2021، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، حيث قادت الأسهم الكويتية حالة الارتفاعات بختام تعاملات اليوم بصعود 48ر0 % ، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية.





البورصة المصرية سجلت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب نحو الشراء، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6ر3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 6ر689 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 9ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 11ر1 % ليبلغ مستوى 25ر11525 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 73ر0 % ليبلغ مستوى 85ر2328 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 4ر0 % ليبلغ مستوى 36ر3341 نقطة.





اِقرأ أيضًا:





مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 46.97 نقطة ليقفل عند مستوى 8829.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 265 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 47 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العمران، ولازوردي، والزامل للصناعة، وجزيرة تكافل، وجاكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البابطين، وسايكو، وسلامة، وينساب، وزجاج فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.48% و 3.37%.

فيما كانت أسهم شركات جاكو، والإنماء، وكيان السعودية، وجازادكو، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات العمران، وجاكو، وتشب، والكيميائية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 444.77 نقطة ليقفل عند مستوى 26490.39 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 130 ألف سهم تقاسمتها 677 صفقة.





بورصة الكويت أغلقت بورصةُ الكويت تعاملاتِـها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 34ر27 نقطة ليبلغ مستوى 51ر5714 نقطة بنسبة صعود بلغت 48ر0 %، وجرى تداول كمية أسهم بلغت 7ر256 مليون سهم تمت عبر 10127 صفقة نقدية بقيمة 4ر42 مليون دينار كويتي .

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 2ر6 نِقَاط ليبلغ مستوى 86ر4682 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر181 مليون سهم تمت عبر 6148 صفقة نقدية بقيمة 18ر14 مليون دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر37 نقطة ليبلغ مستوى 56ر6238 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 09ر75 مليون سهم تمت عبر 3979 صفقة بقيمة 2ر28 مليون دينار .





البورصة الأردنية أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.57%، عند مستوى 1717.56 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3096 صفقة.





مؤشرا البحرين أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,453.74 بارتفاع قدره 1.02 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 657.62 بانخفاض قدره 1.99 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 40 مليونا و115 ألفا و403 أسهم بقيمة إجمالية قدرها أربعة ملايين و768 ألفا و119 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 91 صفقة.



