وزير الزراعة: إجمالي صادرات مصر 5.2 مليون طن.. ولا حظر على منتجاتنا

أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تمكنت في مجال تدعيم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى، من تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 بشهادة الجميع، وذلك رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وانخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%.





وأوضح " القصير" ، في بيانه أمام مجلس النواب اليوم، أن إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم بلغ ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه، بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.





وأضاف "القصير"، أن مصر تمكنت من إحتلال المركز الأول عالميًا فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة ‏أسبانيا والتى كانت متصدرة عالميًا لتصدير البرتقال وتربعها على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجاز غير مسبوق ، حيث بلغ إجمالى حجم صادرات مصر من البرتقال ‏بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن.‏





وأشار الوزير، إلى أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها 150 دولة مستوردة، كما وصل إجمالي عدد الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد على 255 ‏سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصرى.‏





وأضاف أنه بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد على 38 سوقا منها 11 سوقا ‏تصديريا لـ (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وإندونيسيا للبصل والسلفادور للرمان. ‏





وأوضح وزير الزراعة، أن أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى اجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظرًا لقوة اجراءات السوق الياباني وهو ما دفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، وجارى حاليًا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.



