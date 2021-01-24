شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

طرحت شركة تويوتا اصدارا خاصا من طراز ياريسGR موديل 2021 فى استراليا ، وبمواصفات خاصة عكس باقى الدول الاوروبية التى تم طرح السيارة بها ، واسعار تنافسية للغاية حققت نسب مبيعات غير عادية .

وتستمد السيارة تويوتا ياريس GR في استراليا قوتها من محرك سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني ثلاثي الأسطوانات 257 حصانًا وعزم دوران يبلغ 266 رطل قدم (360 نيوتن متر) ، ومعنى ذلك ان GR Yaris المباعة في أستراليا لها نفس إنتاج الموديلات اليابانية ، أي 268 حصانًا و 273 حصانًا. رطل قدم (370 نيوتن متر) . و ناقل حركة يدوي بست سرعات يرسل الطاقة إلى جميع العجلات الأربع.

واوضحت الشركة ان الطراز ياريس GR القياسي المباع في أستراليا لا يدعم كماليات Torsen محدودة الانزلاق ، ونظام تعليق مضبوط الأداء وعجلات مقاس 18 بوصة كما هو معروض في بعض الأسواق .

وقال مسئولو تويوتا – استراليا - نحن نخطط لقيادة السيارة قدر الإمكان ، لتجربة ياريس GR عبر شوارع المدن ، وعلى طول الطرق السريعة ، وبالطبع من خلال الممرات الجبلية المبهجة .

واوضحت الشركة انها تتلقى انطباعات المشاركين معنا ، و نريد أن تضغط على قسم التعليقات بأسئلة لديك حول GR Yaris ونريد إجابة. ما مدى عملية ياريس من عدمه ، و ما مدى كفاءة الوقود؟ هل تستحق السياره السعر الذي يدفع لها ؟ هل الضجيج حقيقي؟ اسألنا عن أي شيء وسنشرع في الإجابة على الفور .

وتبدأ اسعار السيارة تويوتا ياريس GR 2021 في استراليا ،39950 دولارًا أستراليًا ، وتم بيع 1000 وحده في غضون أيام فقط . ومنذ ذلك الحين ، ارتفع سعر البداية إلى 49950 دولارًا أستراليًا .