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سيارات

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

الأحد 24/يناير/2021 - 08:01 م
ياريس GR 2021
ياريس GR 2021
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كريم عاطف

طرحت شركة تويوتا اصدارا خاصا من طراز ياريسGR  موديل 2021 فى استراليا ، وبمواصفات خاصة عكس باقى الدول الاوروبية التى تم طرح السيارة بها ، واسعار تنافسية للغاية حققت نسب مبيعات غير عادية .

وتستمد السيارة تويوتا ياريس GR في استراليا  قوتها من محرك سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني ثلاثي الأسطوانات 257 حصانًا وعزم دوران يبلغ 266 رطل قدم (360 نيوتن متر) ، ومعنى ذلك ان  GR Yaris المباعة في أستراليا لها نفس إنتاج الموديلات اليابانية ، أي 268 حصانًا و 273 حصانًا. رطل قدم (370 نيوتن متر) . و ناقل حركة يدوي بست سرعات يرسل الطاقة إلى جميع العجلات الأربع.

واوضحت الشركة ان الطراز ياريس GR القياسي المباع في أستراليا لا يدعم كماليات Torsen محدودة الانزلاق ، ونظام تعليق مضبوط الأداء وعجلات مقاس 18 بوصة كما هو معروض في بعض الأسواق  .

وقال مسئولو تويوتا – استراليا - نحن نخطط لقيادة السيارة قدر الإمكان ، لتجربة ياريس GR عبر شوارع المدن ، وعلى طول الطرق السريعة ، وبالطبع من خلال الممرات الجبلية المبهجة  .

واوضحت الشركة انها تتلقى انطباعات المشاركين معنا ، و نريد أن تضغط على قسم التعليقات بأسئلة لديك حول GR Yaris ونريد إجابة. ما مدى عملية ياريس من عدمه ، و ما مدى كفاءة الوقود؟ هل تستحق السياره السعر الذي يدفع لها ؟ هل الضجيج حقيقي؟ اسألنا عن أي شيء وسنشرع في الإجابة على الفور .

وتبدأ اسعار السيارة تويوتا ياريس GR 2021 في استراليا ،39950 دولارًا أستراليًا ، وتم بيع 1000 وحده في غضون أيام فقط . ومنذ ذلك الحين ، ارتفع سعر البداية إلى 49950 دولارًا أستراليًا .

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات
شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات
شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات
شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات
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