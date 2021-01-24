تشيلي تهزم المغرب 28 / 17 في مونديال اليد

فاز منتخب تشيلي على المغرب 28 /17 ضمن لقاءات اليوم من الجولة الثالثة لكأس الرئيس للمجموعة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.





انتهى الشوط الأول بتقدم تشيلي بنتيجة 14-12، وسط توازن بين أداء المنتخبين وإثارة كبيرة حتى نهاية أول 30 دقيقة من المباراة.





وفي الشوط الثاني تفوقت تشيلي على المغرب وسيطرت على اللقاء واتسع الفارق وأنهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 28-17.





وحصد استيبان ساليناس لاعب تشيلي على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 7 أهداف في المباراة.





بهذه النتيجة رفعت تشيلي رصيدها إلى 4 نقاط بالتساوي مع النمسا في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المغرب عند نقطتين في المركز الثالث.





وتنافس تشيلي مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى في كأس الرئيس على المركز الـ 27 ببطولة العالم، بينما تلعب المغرب على المركز الـ29 مع صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى، وحصلت كوريا الجنوبية على المركز الـ31 وكاب فيردي على المركز الـ32 والأخير بعد انسحابها من المنافسات.





ويقام نهائي كأس الرئيس ومباراة تحديد المركز الـ27 يوم الأربعاء المقبل بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.



