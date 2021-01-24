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سيارات

ما هو مصير سيارة سوني الكهربائية الجديدة.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 09:01 م
سيارة سوني
سيارة سوني
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أماني نوار


قدمت سوني للعالم مفاجاة في معرض CES2020 ، عندما تم الكشف عن سيارتها الجديدة الاختبارية ، فيجن S، ومنذ هذا التوقيت ، توقع الكثيرمن عشاق السيارات ، أن يتم الكشف عن النسخة الإنتاجية من سوني .

ولكن بعد مرور عام ، ظهرت السيارة أثناء اختبارها على الطرق العامة في اوروبا ، الامر الذي آثار الجدل بين الطامحين في الإصدار الإنتاجي ، حيث قامت سوني بتطوير سيارتها الاختبارية ، ولكن لن تصل حتى الآن إلى مرحلة الإنتاج ، وفقا للمتحدث باسم سوني

وتتمتع السيارة بخاصية ذاتية القيادة ، وتقتصر على التحكم التكيفي في السرعة ، مع ركن السيارة ذاتية ، وتغيير المسار تلقائي ، ولكن عملاق التقنية يهدف لتطوير تقنيات المستوى الرابع أيضا

كماأن السيارة تروج أيضا إلى نظام صوتب متطور يدعى 360 Reality  Audio  وهو يخلق مجالًا من الصوت لكل شخص، مع وجود اتصال 5G على متن السيارة.

ومن المفترض أن تفصح سوني قريبا على النسخة الإنتاجية للسيارة ، فلن يكون من المفاجئ أن تكون هناك سيارة كهربائية ذاتية القيادة قريبًا تحمل مكونات مصنوعة من قبل سوني.

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