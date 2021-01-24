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فن

درة: فخورة بالمشاركة في تحكيم مهرجان "أفلمها أون لاين" السينمائي

الأحد 24/يناير/2021 - 08:08 م
درة
درة
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محمد زاهر
أعربت الفنانة درة عن سعادتها البالغة بوجودها كعضو لجنة تحكيم في الدورة الاولى لـمهرجان أفلمها اون لاين السينمائي، الذي يهتم بالافلام القصيرة ، مشيرة الي أنها سبق وشاركت في لجان تحكيم للعديد من المهرجانات ، وأن مثل هذه التجارب تضيف اليها كثيرًا .

وأشارت درة إلى انها شاهدت العديد من الافلام المشاركة بالمهرجان، وأعجبها مجموعة منها وسوف تستمتع بمناقشة هذه الافلام مع زملائها بلجنة التحكيم للاستقرار على الافلام الفائزة .

وأقيم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان افلمها اون لاين السينمائي، للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى بحضور أعضاء لجنة التحكيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى. 

من المقرر انطلاق فعاليات الدورة الاولى، فى الفترة من 28 يناير حتى 4 من شهر فبراير المقبل، لجميع الأعمار فى مصر وأنحاء العالم، تحت شعار "سينما المرأة "، ويسعى لتبادل الخبرات للنجوم المحترفين في جميع مجالات السينما من ممثلين ومخرجين وكُتاب سيناريو ومديري التصوير طوال مدة المهرجان من خلال إقامة العروض والفعاليات والندوات والورش أون لاين، لدعم الشباب والفنون الدرامية السينمائية التي تمثل حافًزا كبيرًا لشباب الهواة في المشاركة بالمهرجان علي مستوى العالم.

في سياق متصل ، نشرت الفنانة سماح أنور رئيس المهرجان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، تدوينة مطولة قالت فيها : "انتظرونا غدا الأحد ٢٤ يناير في تمام الواحدة ظهرا لايف هنا علي صفحة المهرجان الرسمية بالفيسبوك لحضور المؤتمر الصحفي لمهرجان أفلمها السينمائي بدورته الأولي للأفلام القصيرة ٢٠٢١ - سينما المرأة.

ومن المقرر الإعلان عن الأفلام المشتركة و الأفلام التي تم اختيارها للمسابقة الرسمية بحضور لجنة التحكيم  النجمة درة و الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال محمد عاطف ورئيس لجنة التحكيم مدير التصوير كمال عبد العزيز ، ورئيس المهرجان الفنانة سماح أنور.
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