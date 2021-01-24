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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري لمتابعة خطة رفع كفاءته بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات

الأحد 24/يناير/2021 - 07:16 م
جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سوق الدهشوري بشارع محمد متولي الشعراوي ( عبد السلام عارف سابقا )، برفقه اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ونائبي رئيس المدينة عيد زكي ، ومحمد رياض ، وعدد من التنفيذيين المعنيين. 

كما تفقد المحافظ على أرض الواقع الحلول والبدائل المطلوبة لتطوير السوق وتحويله لمكان حضاري بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ،وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتحويل أماكن الخدمات الحيوية لمواقع خدمية حضارية بحيث يكون الموقع لائقا بمقدم الخدمة ومتلقي الخدمات، خاصة بالأسواق ومواقف السيارات. 

وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع الباعة المتواجدين بالسوق، مستمعا لمطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمة بالسوق، وأبدى عدد من المواطنين رأيهم في التطوير،ومتطلبات تحسين حركة البيع وتردد المواطنين على السوق،مطالبين بتطوير يشبه التطوير الذي تم في سوق ترعة البوصة. 

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في هذا السياق أِشار محافظ بني سويف إلى أن المضي قدما في ملف تطوير العشوائيات من أهم المهام التي  يعمل عليها الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم "مؤخرا"  افتتاح وتشغيل سوق ترعة البوصة كخطوة جادة فى القضاء على الأسواق العشوائية التى لا توفر خدمة جيدة تليق بالمواطن السويفي، ولا يوجد بها الانضباط المطلوب، وتشكل عائقا أساسيا لجهود استعادة الشكل الحضاري للمدن والميادين، وسبب رئيسى فى إعاقة الحركة المرورية وعدم تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تطوير السوق ورفع كفاءته ، وتضمن التطوير إعادة تخطيط الباكيات وعمل ممرات وطرق داخلية تم رصفها ،فضلا عن أعمال الدهانات والتسقيف وتجديد وصيانة المرافق بالسوق من مياه وكهرباء،بجانب تزويده بكاميرات تأمين،وغيرها من الأعمال التي تسهل من تحسين  الخدمة وتسهيل حركة البيع والشراء داخل السوق مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين. 
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري لمتابعة خطة رفع كفاءته بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري لمتابعة خطة رفع كفاءته بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري لمتابعة خطة رفع كفاءته بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات
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