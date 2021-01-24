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رياضة

مونديال اليد.. ساليناس أفضل لاعب في لقاء تشيلي والمغرب

الأحد 24/يناير/2021 - 06:36 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
حصد استيبان ساليناس لاعب تشيلي جائزة رجل لقاء تشيلى والمغرب ، على هامش اللقاء الذى انتهى بفوز منتخب بلاده بنتيجة 28 /17 بعد تسجيله 7 أهداف في المباراة التى جمعتهما اليوم من لقاءات الجولة الثالثة لكأس الرئيس للمجموعة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

يذكر أن تشيلي تنافس مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى في كأس الرئيس على المركز الـ 27 ببطولة العالم، بينما تلعب المغرب على المركز الـ29 مع صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى، وحصلت كوريا الجنوبية على المركز الـ31 وكاب فيردي على المركز الـ32 والأخير بعد انسحابها من المنافسات.
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