مونديال اليد.. ساليناس أفضل لاعب في لقاء تشيلي والمغرب

حصد استيبان ساليناس لاعب تشيلي جائزة رجل لقاء تشيلى والمغرب ، على هامش اللقاء الذى انتهى بفوز منتخب بلاده بنتيجة 28 /17 بعد تسجيله 7 أهداف في المباراة التى جمعتهما اليوم من لقاءات الجولة الثالثة لكأس الرئيس للمجموعة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.



