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تعليم

ندوة "تكنولوجيا الفضاء" في جامعة الفيوم.. تصميم القمر "مصر سات٢" بالكامل داخل مصر

الأحد 24/يناير/2021 - 07:23 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أكد الدكتور محمد خليل العراقي نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، أن الدولة المصرية بدأت خطى ثابتة للعمل في مجال علوم الفضاء منذ ستينيات القرن الماضي.

جاء ذلك خلال استكمال فعاليات الندوة التثقيفية "تكنولوجيا الفضاء في مصر- الواقع والمستقبل" التي استقبل فيها الدكتور أحمد جابر شديد  الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التي نظمتها جامعة الفيوم اليوم  بقاعة الاحتفالات الكبرى.

أضاف القوصى: ونحن نحاول أن نشارك في تكنولوجيا علوم الفضاء، تكللت الجهود بإطلاق القمر المصري (إيجيبت سات١) عام ٢٠٠٧، إلى أن صدر قرار إنشاء وكالة الفضاء المصرية عام ٢٠١٨ كهيئة اقتصادية عامة تعمل على تحقيق استراتيجية مصر الفضائية وأهداف الأمن القومي، وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء، مشيرا إلى إسناد القيادة السياسية للوكالة وضع أهداف وبرنامج الفضاء الوطني لتحقيق رؤية التنمية المستدامة طبقا لتصنيفات الأمم المتحدة. 

كما أشار إلى إنتاج الوكالة لعدة تصميمات عن طريق مهندسي الوكالة البالغ عددهم ٢٣٠ مهندسًا متخصصا في علوم وتكنولوجيا الفضاء، تشمل القمر الصناعي التعليمي والذي سيتم انتاج ٣٥ نسخة منه لتوزيعها على الجامعات وتتضمن نسخة لجامعة الفيوم.
 
كما تعمل الوكالة على تصميم القمر الصناعي (مصر سات٢) بالتعاون مع الصين، الذي سيصنع بالكامل داخل مصر، وكذلك تصنيع أقمار تعليمية مثل قمر تدريب الجامعات المصرية وقمر الجامعات المصري الأول. 

كما أكد المهندس وسيم عيسى مدير مشروع قمر تدريب الجامعات، حرص الوكالة على عمل علاقات استراتيجية بين الجامعات لإعداد جيل جديد مُلم بعلوم الفضاء، مشيرًا إلى تقديم الوكالة لتدريب صيفي لطلاب الجامعات المصرية خلال شهر يوليو، ويكون التسجيل متاحا على موقع الوكالة لطلاب الفرق النهائية بالأقسام المعنية بكليات الهندسة والحاسبات ونظم المعلومات والعلوم، للتعريف بمجال الفضاء والأقمار الصناعيةخلال فترة التدريب وتنفيذ عدد من المشاريع التنافسية بين الجامعات واختيار أفضل المشاريع لدعمها فنيا وتنفيذيا عن طريق الوكالة والجامعة. 

كما تم فتح الحوار والمناقشة لعدد من الطلاب والحاضرين، حول أهداف هذه الندوة، ومدى فاعليتها، وكيفية الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة. 

وفي نهاية الندوة تم تكريم الدكتور  محمد القوصي وتسليمه درع الجامعة، كما تم أخذ بعض الصور التذكارية للندوة.

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (710) وافق على إنشاء وتفعيل دبلومة دراسية تخصصية جديدة بجامعة الفيوم وهي (دبلوم التنمية الزراعية المستدامة) على أن تضم إلى اللائحة الدراسية لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

قال "شديد" إن تلك الدبلومة التخصصية هي نتاج مشروع بحثي مشترك بين عدد من الجامعات المصرية تمثلت في جامعة الفيوم، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة هليوبولس وثلاث جامعات أوربية من ألمانيا والسويد وقبرص.
ندوة "تكنولوجيا الفضاء" في جامعة الفيوم.. تصميم القمر "مصر سات٢" بالكامل داخل مصر
ندوة "تكنولوجيا الفضاء" في جامعة الفيوم.. تصميم القمر "مصر سات٢" بالكامل داخل مصر
ندوة "تكنولوجيا الفضاء" في جامعة الفيوم.. تصميم القمر "مصر سات٢" بالكامل داخل مصر
ندوة "تكنولوجيا الفضاء" في جامعة الفيوم.. تصميم القمر "مصر سات٢" بالكامل داخل مصر
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