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ديني

كلية بجامعة الأزهر تعلن جداول امتحانات الفصل الأول.. صور

الأحد 24/يناير/2021 - 06:43 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
بدأت اول كلية تابعة لجامعة الأزهر، في نشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرق المختلفة.

ونشرت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، نشر جداول الامتحانات لقسم الشريعة وقسم القانون، التي ستبدأ يوم في يوم 20 فبراير المقبل وتنتهي في الحادي عشر من شهر مارس حسب مواد كل فرقة.

واكدت الكلية انه لن يسمح لأي طالب دخول لجنة الامتحان بدون رقم الجلوس المؤمن، ولن يسمح بدخول أي طالب بعد بداية الامتحان بعشر دقائق.

وشددت الكلية على جميع الطلاب، بالإلتزام باإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية واحضار الأدوات الخاصة بكل طالب، ومغادرة الحرم الجامعي فور انتهاء الامتحان مباشرة، ومن يخالف التعليمات من الطلاب يعرض نفسه للعقوبة التأديبية.

وحظرت الكلية على الطلاب دخول اماكن الامتحان بالكتب الدراسية أو اي مادة علمية متعلقة بموضوع الامتحان.

وأعلنت الكلية، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن جدول التخلف في أقرب وقت بمجرد تحديده.
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