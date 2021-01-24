نائب محافظ المنيا يتابع التجهيزات بمدرسة المتفوقين بكمين الصفا تمهيدا لتشغيلها

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، التجهيزات الخاصة بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بمنطقة كمين الصفا بمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة كافة المنشآت التعليمية، حيث تابع نائب المحافظ الترتيبات النهائية التي يجري تنفيذها بالمدرسة، تمهيدا لتشغيل المدرسة. جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم.
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أكد نائب المحافظ، أن مدرسة المتفوقين، تعتبر من المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية، وتشمل فصول مجهزة بأحدث الوسائل العلمية، ومبان للإقامة للطلاب والطالبات ومطاعم ومطابخ وصالة ألعاب ومعامل مجهزة على أحدث الأنظمة العالمية، وقد تم اختيار المعلمين والطلاب من خلال اختبارات معدة لذلك عبر الانترنت من خلال وزارة التربية والتعليم.
وفي سياق متصل تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد ، اللمسات النهائية لاعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بسمالوط ، حيث سيسهم المسار في وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
رافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلي مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، محمد سيد رئيس مركز سمالوط، دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة.
قال المحافظ، ان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ اعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.
واطمئن المحافظ ، خلال جولته على جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الارشادية وتمهيد الطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.
أشار المحافظ، انه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ اعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بإسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.