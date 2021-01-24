مصرع عامل استنشق مبيدا حشريا أثناء رش أرض زراعية بالدقهلية

لقى عامل مصرعه أثر استنشاقه مبيدا حشريا اثناء رشه لأرض زراعيه بقرية ميت تمامه التابعه لمركز منية النصر بالدقهلية





ورد اخطارا لمديرية انت الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من مستشفى الطوارىء بالمنصورة بوصول "إبراهيم جمعه السيد" ٣١ عاما ، عامل ، ومقيم قرية " ميت تمامة " دائرة المركز ( جثة هامدة ـ إدعاء استنشاق مبيد حشرى) .





وبانتقال ضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال عم المتوفى " جمال السيد احمد جمعة " ٦٣ عاما ، عامل ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه اثناء قيام نجل شقيقه برش مبيد حشرى بأرضه الزراعية إستنشق بعضا منة عن طريق الخطا مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .





وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة غير معلومة ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة .



