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حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة لخلافات الجيرة بالدقهلية

الأحد 24/يناير/2021 - 07:57 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
أصيب ثلاثة أشخاص بجروح وكدمات متنوعة إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة بقرية كفر النعمان التابعة بالدقهلية.

وورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بإشارة إلى مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام، بوصول كل من: "أحمد صلاح عبدالحي عبد المولى "19 عاما عامل مصابا بجرح نافذ بالظهر من الجهة اليسرى، ووالده "صلاح عبدالحي عبد المولى "48 عاما فلاح مصابا بجرح قطعى بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم ويقيمان قرية "كفر نعمان" دائرة المركز ( ادعاء تعدي).

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال المصاب الثانى اتهم كلا من "محمود عطا  الوكيل " 42 سنة  فلاح ونجله عطا 17 سنة فلاح  مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، ويقيمان بذات القرية بالتعدي عليهما بالضرب بآلة حادة "سكين" بحوزة الثالث ، واحداث اصابتهما لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة بالأرض الزراعية.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتبادلا الاتهامات مع المصابين بإحداث اصابة الرابع باستخدام عصا خشبية حوزة الأول، وبارشاد الثالث تم ضبط الاداة المستخدمة وجار تحويل المتهم الثانى الى مستشفى ميت غمر العام لتوقيع الكشف الطبى عليه٠ 

وتحرر المحضر رقم ١٥٥٦ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز ميت غمر  وجار العرض على النيابة العامة.
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