أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة لـ جمهوره.. شاهد

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة لمتابعيه، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق فلوكس على الصورة قائلا: "فى البحر كل السمك بيعرف يعوم بس عالميزان كل نوع وليه سعره".





وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.





ويصور أحمد فلوكس حاليا مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ، ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .



