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محافظات

ضمن فعاليات مبادرة فستانى.. تدشين أول عرض أزياء للفتيات في الصعيد

الأحد 24/يناير/2021 - 07:15 م
أول عرض أزياء للفتيات
أول عرض أزياء للفتيات في الصعيد
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يوسف رجب

افتتح الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، ورحاب المصرى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة انسان آيد، أول عرض أزياء لملابس الفتيات فى محافظة قنا، ضمن أنشطة مبادرة فستانى.


وقالت رحاب المصرى، إن مبادرة فستانى هي ضمن مشروع شباب من أجل المجتمع الذى تنفذه المؤسسة بالتعاون والشراكة مع مؤسسة دروسوس و الذى يهدف إلى تمكين الشباب والشابات من المشاركة المجتمعية و ريادة الأعمال و تقوم المؤسسة بتقديم الدعم الفني و المالى للمبادرات المبتكرة في محافظة قنا.


وأشارت المصرى، إلى أن المؤسسة تركز في عملها على الشباب والمجتمعات الأكثر إحتياجا بغرض إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات، و لدى إنسان آيد ENSAN AID قناعة كبيره بأن طموح الشباب و طاقتهم الحيوية هي وقود لإستمرار تطور المجتمعات التي يعيشون فيها، و أن تنمية المهارات و المعرفة والفرص لدى الشباب هي أساس لإقتصاد متقدم.


وأوضحت المصرى، أن عرض الأزياء يعد نقلة نوعية فى مجال تمكين الفتيات واتاحة الفرصة لهن فى مجال التمكين الاقتصادى بشكل غير نمطى و تأسيس بيت أزياء للفتيات.


وأشاد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، بدور مؤسسة "انسان آيد" فى تبنى مبادرات مبتكرة، كما اشاد بدورها فى التنمية، مشيرًا إلى قوة مبادرة فستانى و التى تتسم بابتكار الفكرة.


من جانبها أشارت اسراء الوردانى، قائد مبادرة فستانى،  إلى أن المبادرة نبعت من مجموعة فتيات لحل مشكلة عدم وجود ملابس فضفاضة تناسب أذواق الفتيات بشكل يواكب الموضة ويرضى أذواقهن فتوجهن لمؤسسة انسان آيد ENSAN AID للمشاركة في المشروع وعرض فكرتهن وحصلن على الدعم الفني و المالى الذى يطلق لهن العنان لتنفيذ مبادرة فستانى بشكل مبتكر، ويلبى احتياج الفتيات في المجتمع و يناسب الفتيات المحجبات بشكل خاص.


ولاقت مبادرة فستانى، القبول من السيدات والفتيات بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى و أيضا لنشر فكرة المبادرة في وسائل الإعلام.


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ضمن فعاليات مبادرة فستانى.. تدشين أول عرض أزياء للفتيات في الصعيد
ضمن فعاليات مبادرة فستانى.. تدشين أول عرض أزياء للفتيات في الصعيد
ضمن فعاليات مبادرة فستانى.. تدشين أول عرض أزياء للفتيات في الصعيد
ضمن فعاليات مبادرة فستانى.. تدشين أول عرض أزياء للفتيات في الصعيد
ضمن فعاليات مبادرة فستانى.. تدشين أول عرض أزياء للفتيات في الصعيد
ضمن فعاليات مبادرة فستانى.. تدشين أول عرض أزياء للفتيات في الصعيد
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