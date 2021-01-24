خبير: 25 يناير 2011 بداية وضع بذرة الإرهاب في مصر.. فيديو

قال العميد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن ثورة يناير كانت بداية وضع بذرة الإرهاب في مصر حتي تكبر وتنتشر في سبيلها للقضاء علي الدولة.





وأضاف "صابر"، خلال مداخلة استضافته ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه بعد ثورة 30 يونيه اندلعت المواجهات بشكل غير مسبوق مع القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء.





وأشار إلي أن المواجهات مع القوات المسلحة والشرطة لم تكن وليدة اللحظة؛ ولكن كان هناك ترتيب فيما عرف بمراحل هدم الدولة، وهذه المراحل بدأت في فجر يوم 28 يناير 2011، بالهجوم علي الأقسام ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار.





وأوضح خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أنه تم استقدام كل منه له خبرة في حرب العصابات وأعمال قتال القوات النظامية من كافة بقاع الأرص واستوطنوا في سيناء.



