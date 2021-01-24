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محافظات

إصابة سباك سقط من الدور 12 بعقار تحت الإنشاء بالمنصورة

الأحد 24/يناير/2021 - 07:14 م
إصابة سباك
إصابة سباك
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همت الحسينى
أصيب سباك بإصابات خطيرة أثر سقوطه من الدور 12 من عقار تحت الانشاء بالمنصورة اثناء قيامه بتركيب مواسير واختلال توازنه.
  
كان اخطارا قد ورود لمديرية امن الدقهلية  يفيد بورود إشاره لقسم شرطة اول المنصورة من مستشفي الدولى بالمنصورة بوصول  محمد عبدالهادى السيد عبد الهادى ٣٥ عاما سباك ومقيم قرية" الخيارية" دائرة مركز المنصورة  مصابا باصابات متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ ( ادعاء سقوط من علو ) . 

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال شاهدى الواقعة كلا من أحمد السيد عبدالسلام ١٨ عاما سياك ومقيم قرية " كفر عبد المؤمن " دائرة مركز دكرنس  وصلاح حجازى عثمان عبدالحليم  16 عاما عامل ومقيم قرية " ديرب الخضر " دائرة مركز بنى عبيد قررا بأنه أثناء عملهم بالطابق الثانى عشر بعقار كائن بشارع " الجمهورية " دائرة القسم وقيام المصاب بتركيب مواسير بالمنور الخاص بالعقار  إخثل توازنه من أعلى سلم حبلى وسقط أرضا بمنور العقار مما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك .
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٩٦٣ لسنة  ٢٠٢١ إدارى قسم شرطة أول المنصورة ، وجاري إستكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
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