نرجسية وحنين و6 عمالقة.. 3 مشاهد تخطف الأنظار في كليب محمد رمضان الجديد





نرجسية مستمرة





الفيديو كليب من خلال مشاهده وتصوير لقطاته لا يختلف كثيرا عن كليبات محمد رمضان السابقة من حيث التظاهر بالسيارات الفارهة والملابس الفخمة وتصدره لمشهد البطل الأوحد دون منافس.





كلمات أغنية مصباح علاء الدين أيضا كشفت عن نرجسية كبيرة من خلال استخدام جُمل وعبارات تكررت مضامينها على مسامع جمهور محمد رمضان مع اختلاف اللحن وطريقة الأداء.





يغني رمضان "من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم .. أ عدائي يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم .. لما أنا مش فارق معاك والناس كلها وياك .. اسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك".





وقبل هذا المقطع الذي بلغ فيه محمد رمضان قمة شعوره بذاته ومدح نفسه غنى في مطلع الأغنية " من صغري كنت شايف وانا بلمس النجوم.. ولا عمري كنت خايف كل اما أقع بقوم .. وحلمت بالبطولة جايلك يا صفوف يا أولى.. وآدي حلم الطفولة أهو اتحقق في يوم".





يواصل رمضان امتداح ذاته " من يومي واخد قراري..هفرد جناحي أطير .. بكرة هركب فيراري وهاكون مـ الأساطير .. وحلفت لايعرفوني وهاغني ويسمعوني .. ويكونلي في كل شارع صورة بالحجم الكبير".





حنين ابنة محمد رمضان





في كليب مصباح علاء الدين ظهرت حنين بجانب والدها محمد رمضان تستقل معه سيارته الفيراري في أكثر من لقطة من لقطات الكليب الذي أخرجه المخرج محمد سلامة.





حنين احتفلت بالظهور الاول مع والدها في أعماله الفنية من خلال نشر لقطات من الكليب عبر حسابها على انستجرام ونالت تفاعلا واسعا من متابعيها.





6 فنانين في كليب مصباح علاء الدين





تعمد محمد رمضان والمخرج محمد سلامة إبراز وجوه 6 من عمالقة التمثيل المصري في كليب محمد رمضان من خلال مرور صورهم أثناء التصوير وعلى رأسهم الفنان الراحل هادي الجيار الذي شاركه بطولة مسلسل الأسطورة وتوفي قبل اداء دوره في مسلسل موسى.





رمضان أيضا كرّم النجم عادل إمام من خلال ظهور صورته وكذلك الراحل عمر الشريف والفنان محمود عبد العزيز والإمبراطور أحمد ذكي، والفنان الراحل سعيد صالح الذي قدمه في إحدى مسرحياته للمرة الأولى.





كليب مصباح علاء الدين حقق في أقل من 24 ساعة ما يزيد على 900 ألف مشاهدة على يوتيوب مع توقعاته بحصده عشرات الملايين خلال الأسبوع الأول من طرحه.

في تحدٍ كبير وخروجا من أزمته السابقة بعد اتهامه بالتطبيع مع شخصيات إسرائيلية، طرح محمد رمضان كليب جديدا بعنوان مصباح علاء الدين، الذي قصد من خلاله تقديم نفسه باعتباره البطل الأوحد على الساحة الفنية ، مستمرا في بث رسائل ضمنية مفادها أنه نمبر 1.