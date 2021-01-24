مصطفى الفقي يكشف عن نشأته وحياته.. فيديو

قال الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي ، إن عائلتي جميعا كانت تحفظ القرآن منذ نشأتها مؤكدا انني اتمسك بالقيم والعادات وبميراث عائلتي من الفكر وكل ما سبق ساعدني على تكوين شخصيتي.





واضاف مصطفي الفقي خلال لقائه علي قناة اخبار مصر مع الاعلامى ايمن عدلى ، :شخصيتي تأثرت بمعلميني في المرحلة الإعدادية والثانوية وبعد ذلك تأثرت بأستاذتي في الجامعة مشيرا ان حياتي تأثرت كثيرا عندما سافرت الي لندن عام 1971 بسبب اختلاف المجتمع هناك حيث انني رايت عالم لم اكن اتوقعه .



