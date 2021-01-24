وجبة سمك مخلوطة بالسم في المنصورة.. تفاصيل

اصيبت طالبة في المنصورة بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها وجبة سمك مخلوطة ب "سم الفئران "بطريق الخطأ .





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول "أميرة رضا محمود "۱۹ عاما طالبة ومقيمة بشارع " الجلاء " بالمنصورة مصابة بحالة إعياء ( إدعاء تناول مادة سامة ) .





وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وبسؤال والدتها "عزة الصاوي إبراهيم عبده " ٥١ عاما ، ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان قررت بتناول كريمتها بعض الطعام " سمك " موضوع عليه سم فئران بطريق الخطا ، مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم تتهم أحدأ بالتسبب في ذلك