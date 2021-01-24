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حوادث

وجبة سمك مخلوطة بالسم في المنصورة.. تفاصيل

الأحد 24/يناير/2021 - 08:05 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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همت الحسينى
اصيبت طالبة  في المنصورة  بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها وجبة سمك مخلوطة ب "سم الفئران "بطريق الخطأ .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية  ، يفيد بورود  إشارة  لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول "أميرة رضا محمود "۱۹ عاما  طالبة ومقيمة بشارع " الجلاء " بالمنصورة مصابة بحالة إعياء ( إدعاء تناول مادة سامة ) .

وبإنتقال الضباط  الى مكان البلاغ والفحص  وبسؤال والدتها "عزة الصاوي إبراهيم عبده " ٥١ عاما ، ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان قررت بتناول كريمتها بعض الطعام " سمك " موضوع عليه سم فئران بطريق الخطا ، مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم تتهم أحدأ بالتسبب في ذلك
 وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۹۰۱ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم أول المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة .
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