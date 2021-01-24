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رياضة

علي غزال يوجه رسالة لزوجته.. عمودي الفقري.. شاهد

الأحد 24/يناير/2021 - 07:11 م
علي غزال وزوجته
علي غزال وزوجته
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محمد بدران

وجه علي غزال لاعب سموحة رسالة لزوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشر علي غزال صورة له برفقة زوجته وعلق عليها قائلا :"العمود الفقري الخاص بي" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

من جانبه قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، التصعيد بسبب إهدار حقوق الفريق الأول لكرة القدم من قبل التحكيم المصري خلال مواجهة نادي بيراميدز في مباراة أمس الجمعة ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري المصري والتي انتهب التعادل الإيجابي "1-1".

وأكد المهندس محمد فرج عامر، أنه سيتقدم بشكوي رسمية إلي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم للتحقيق في وقائع مباراته مع بيراميدز.

وطالب فرج عامر شطب حامل الراية ( أحمد بكر) باعتبارة المسئول الاول عن عدم احتساب الهدف الذي دخل مرمي شريف إكرامي وايقاف الحكم والتحقيق مع حكام الفار واحتساب سموحة فائزا في هذة المباراة او اعادتها في نفس الملعب .

وأوضح المهندس محمد فرج عامر أنه سيقوم بالتصعيد إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حالة التردد من جانب اتحاد الكرة المصري في إنهاء الأزمة دون إتخاذ أي قرار .

وتابع:" سموحة لم يكون باب إرضاء بيراميدز من قبل المسئولين عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وحق الفريق الأول لم نتازل عنه ".


وكان علي غزال انتقل إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .


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