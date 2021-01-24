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ديني

هل يجوز تحلية الصبي بالذهب؟.. الإفتاء تجيب

الأحد 24/يناير/2021 - 07:10 م
هل يجوز تحلية الصبي
هل يجوز تحلية الصبي بالذهب.. الإفتاء تجيب
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محمود ضاحي
حامل في ولد وعلمت من والدتي أنها ستشتري خاتم ذهب، وأنا أعلم أن الذهب محرم على الذكور .. فما الحكم في قبول الهدية؟".

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قبول هذه الهدية التى عبارة عن خاتم ذهب جائز شرعا، فبعض الفقهاء كالشافعية في قول عندهم يرون أنه يجوز تحلية الصبي بالذهب لأنه غير مكلف ولا حرج عليه إن حتى لبسها ما دام قبل البلوغ ولم يكلّف.

هل تخرج الزكاة على ذهب الزينة؟ 
أفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حلى المرأة لا زكاة فيه سواء أكان بلغ النصاب أو أقل.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال: «هل تخرج الزكاة على ذهب الزينة؟ » أن ذهب المرأة المخصص للزينة ليس عليه زكاة مهما بلغ وبشرط أن يكون في مقدار الشائع في الوسط المحيط أي ليس يكون أكثر بكثير ممن ترتديه النساء اللائي هن حولها بحيث تكون الزيادة ملفتة للنظر، ومن أفتى بذلك هم المتشددون والمتطرفون المنسوبون زورا للإسلام.

ولفت الى أن النبي قد يكون أمرها بإخراج الزكاة على هذين السوارين من باب أن هذه السيدة قد يرى أنها لم تعتد ارتداء الذهب وفجأة رأي في يدها سوارين فقال لها أخرجي عليهما الزكاة، أما في العام المطلق لا زكاة على ذهب الزينة.

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