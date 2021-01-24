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تعليم

عميد تمريض حلوان: شئون الطلاب تباشر عملها في مساعدة الطلاب ونقوم بالتعقيم المستمر للكلية

الأحد 24/يناير/2021 - 08:30 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد

قالت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان، إن الكلية التزمت بجميع قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لأين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس.


وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن شئون الطلاب فى الكلية تباشر عملها في مساعدة طلاب الكلية الذين يحتاجون إلى العون، مشيرا إلى أن الكلية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم بشكل دوري ومستمر لتجنب حدوث أى إصابات بفيروس كورونا.


وطلبت الدكتورة صفاء صلاح من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او أثناء تواجدهم فى الكلية.



 واضافت الدكتورة صفاء الى ان الكلية أعادت فتح باب مناقشة الرسائل العلمية بعد أن كانت الكلية توقفت عن مناقشتها بعد قرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى ان الكلية تناقش رسائل الماجستير والدكتوراه تحت ضوابط تم تحديدها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة الجامعة حيث يتم مناقشة الرسالة العلمية فى الكلية بحضور كل من الطالب و الدكتور المشرف الرئيسى على الرسالة ومن الممكن السماح للجنة الحكم والمناقشة الحضور فى الكلية أو من خلال الحضور اونلاين


وشددت الدكتورة صفاء على تطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية لجميع الحاضرين لمناقشة الرسالة العلمية من ارتداء الكمامة طول تواجده فى الكلية مع الحرص على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعى بين الحضور وذلك فى ضواء مجابهة جائحة تفشى فيروس كورونا والحرص على سلامة الجميع.

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