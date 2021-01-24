بعد بيان وزير الري.. برلماني: القطن المصري يمثل دعاية كبيرة لمصر

استشهد النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، برواية للكاتب والمؤلف الكندي "روبين شارما ‏"، وهو مؤلف ومدرب كندي في التنمية الذاتية وبناء القادة والتنمية البشرية والتطوير، بشأن مدى الرفاهية التي تعيش فيها بطلات الرواية، والتي جاء فيها ذكر القطن المصري.





جاء ذلك تعقيبا على بيان وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.





وأشار النائب، إلى أن القطن المصري يمثل دعاية كبيرة لمصر، الأمر الذي يستوجب الاهتمام به بصورة أفضل ليعود إلى ما كان عليه من قبل.



