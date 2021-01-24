ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خلال أسبوع.. موظف يسرق 26 ألف ملف سري في شركة سيارات شهيرة

الأحد 24/يناير/2021 - 10:00 م
تيسلا
تيسلا
Advertisements
أماني نوار


اقامت تيسلا دعوى قضائية أمام محكمة في كاليفورنيا ،حيث قام موظف سابق تتهمه بسرقة 26 ألف ملف سري ، وذلك منذ توظيفه 28 ديسمبر ، وحتى صرفه بعد أسبوع إثر هذه الوقائع .


كما أشارت تيسلا إنها استدعت هذا الموظف المذكور ،إلى اجتماع عبر الفيديو ، وذلك رصدها عمليات التحميل هذه ، واتهمته بأنه سعى إلى تلف الأدلة .

 

وأشارت تيسلا ان المهندس رفض خلال الأجتماع السماح للشركة ، بالإطلاع على مضمون جهاز الكمبيوتر الخاص به ، وهو يزيل على عجل معلومات من جهازه .

 

 ولكن تبين من التحقيقات أن الملفات السرية نفسها العائدة إلى تيسلا ، والتي تم رصدها على جهاز الكمبيوتر المحمول ، خاصة وان كانت لاتزال موجودة على حسابة من اجل التخزين .

 

 

كما أوضحت المجموعة أن الملفات الإلكترونية المحملة لا تمت بأي صلة إلى مسئوليات الموظف السابق ، وهي تتناول عمليات التشغيل الآلي لبعض مسارات التصنيع والتسويق التجاري .

 

 

 واكدت تيسلا أنها قامت بطرد الموظف المذكور لاكتشافها سرقة أسرار تجارية ، خاصة بها ، والسبب اكاذيبه وإخفائه المتكرر للعلومات في التحقيق .

 

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة تحميل فيديو من انستجرام للآيفون واندرويد

5 نصائح لتحسين سرعة جهاز الكمبيوتر.. اعرفها

بالخطوات.. كيفية تحميل فورتنايت على الكمبيوتر أو اللاب توب

بالخطوات.. كيفية لعب وتحميل فورتنايت على الكمبيوتر واللاب توب

بالخطوات كيفية تحميل النسخة الكورية للعبة ببجى PUBG لـ آيفون وأندرويد وأجهزة الكمبيوتر

وكيل التعليم بالغربية يقرر استبعاد موجه مالي لتلاعبه في تقارير قيادة مستبعدة

ترشيحاتنا

القرار في يد باتشيكو.. الإسماعيلي يطلب ضم ثنائي الزمالك.. تفاصيل

ننشر أول مشروع قانون بالبرلمان.. حبس الزوج 5 سنوات حال ضربه الزوجة

أمريكا تنصب القبة الحديدية الإسرائيلية في الخليج

محمد رمضان يشعل إنستجرام بصورة.. شاهد

رئيس الوزراء يهنئ لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم

انفراد.. مصطفى محمد على أبواب جالطة سراي التركي مقابل ٢ مليون دولار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة