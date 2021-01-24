خلال أسبوع.. موظف يسرق 26 ألف ملف سري في شركة سيارات شهيرة





اقامت تيسلا دعوى قضائية أمام محكمة في كاليفورنيا ،حيث قام موظف سابق تتهمه بسرقة 26 ألف ملف سري ، وذلك منذ توظيفه 28 ديسمبر ، وحتى صرفه بعد أسبوع إثر هذه الوقائع .





كما أشارت تيسلا إنها استدعت هذا الموظف المذكور ،إلى اجتماع عبر الفيديو ، وذلك رصدها عمليات التحميل هذه ، واتهمته بأنه سعى إلى تلف الأدلة .







وأشارت تيسلا ان المهندس رفض خلال الأجتماع السماح للشركة ، بالإطلاع على مضمون جهاز الكمبيوتر الخاص به ، وهو يزيل على عجل معلومات من جهازه .







ولكن تبين من التحقيقات أن الملفات السرية نفسها العائدة إلى تيسلا ، والتي تم رصدها على جهاز الكمبيوتر المحمول ، خاصة وان كانت لاتزال موجودة على حسابة من اجل التخزين .











كما أوضحت المجموعة أن الملفات الإلكترونية المحملة لا تمت بأي صلة إلى مسئوليات الموظف السابق ، وهي تتناول عمليات التشغيل الآلي لبعض مسارات التصنيع والتسويق التجاري .











واكدت تيسلا أنها قامت بطرد الموظف المذكور لاكتشافها سرقة أسرار تجارية ، خاصة بها ، والسبب اكاذيبه وإخفائه المتكرر للعلومات في التحقيق .











