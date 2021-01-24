برلمانية تخاطب السيد القصير: الفلاح لا يشعر بوزارة الزراعة

قالت النائبة مها شعبان، إن الفلاح المصري لا يشعر بوزارة الزراعة فى مصر نهائيا، موجهة سؤالا للسيد القصير وزير الزراعة: هل لديكم سياسة زراعية،؟ ، هل الوزارة جادة فى تقديم مدخلات انتاج بسعر عادل، وتأخذ منه المحاصيل بسعر منصف.
كما طالبت شعبان خلال كلمتها بالجلسة العامه برئاسة المستشار أحمد سعد الدين ، بتثبيت عمال النظافة والتشجير ، لافتة الى أن معظمهم وصل عمره الى 50 سنة وبالتالي لابد من تثبيتهم "عشان معاش لأولادهم"، مضيفة أن المواطنين الذين قاموا بالبناء على أراضي الإصلاح الزراعي ، الناس دي دفعت تمن الارض كاملا ولابد من تقنين أوضاعهم.
ومن جانبه قال النائب درويش مرعي ، إن محافظة القليوبية تم منع زراعة الارز منذ سنوات طويله بها ، قائلا: الترع مفيش فيها مياه وبنستخدم المياه الجوفية لماذا لا يتم السماح بزراعة الارز فى مركز قليوب ، حتى لو سنة وسنة، مضيفا ان مزرعة الجبل الاصفر استلمها جهاز الخدمة الوطنية متسائلا عن مصير العمال.
جاء ذلك تعقيبا على بيان وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.