برلمانية تخاطب السيد القصير: الفلاح لا يشعر بوزارة الزراعة

قالت النائبة مها شعبان، إن الفلاح المصري لا يشعر بوزارة الزراعة فى مصر نهائيا، موجهة سؤالا للسيد القصير وزير الزراعة: هل لديكم سياسة زراعية،؟ ، هل الوزارة جادة فى تقديم مدخلات انتاج بسعر عادل، وتأخذ منه المحاصيل بسعر منصف.





كما طالبت شعبان خلال كلمتها بالجلسة العامه برئاسة المستشار أحمد سعد الدين ، بتثبيت عمال النظافة والتشجير ، لافتة الى أن معظمهم وصل عمره الى 50 سنة وبالتالي لابد من تثبيتهم "عشان معاش لأولادهم"، مضيفة أن المواطنين الذين قاموا بالبناء على أراضي الإصلاح الزراعي ، الناس دي دفعت تمن الارض كاملا ولابد من تقنين أوضاعهم.





ومن جانبه قال النائب درويش مرعي ، إن محافظة القليوبية تم منع زراعة الارز منذ سنوات طويله بها ، قائلا: الترع مفيش فيها مياه وبنستخدم المياه الجوفية لماذا لا يتم السماح بزراعة الارز فى مركز قليوب ، حتى لو سنة وسنة، مضيفا ان مزرعة الجبل الاصفر استلمها جهاز الخدمة الوطنية متسائلا عن مصير العمال.



