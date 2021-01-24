الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تواصل حملات إيقاف البناء المخالف

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية ، حملة لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.





واصلت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفنى الهندسى، حملاتها لإيقاف أعمال البناء المخالف ،حيث تم إيقاف أعمال بناء بأحد العقارات بمنطقة السيوف بنطاق حي المنتزة أول والتحفظ على سيارة نصف نقل قلاب وونش كامل، عدد 3 كوريك، عدد 1 حلة ونش.





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كما تمكنت الحملة من ايقاف أعمال بناء مخالف بأحد العقارات بشارع المعسكر الرومانى بنطاق حي شرق وبالتنسيق مع وحدة الازالة بالحي تمكنت الحملة من ايقاف الاعمال المخالفة وفك شدة خشبية بالدور السادس والتحفظ على عدد 1 خلاطة لبنانى، عدد 2 ونش ،عدد 2 حلة ونش، موتور رفع مياه وجميع المعدات المستخدمة في أعمال البناء.





وفي السياق ذاته ، نفذت وحدة الازالة الفورية بحي العامرية ثان حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء بمنطقة بنجر السكر حيث تم فك شدة خشبية بالدور الارضي وتم التحفظ على خلاطة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.





وقاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، برفقة اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول، بحملة مكبرة بنطاق الحي، حيث توجهت الحملة إلى قرية سند٢ بالنهضة، وتم إزالة مبنى في المهد مخالف بمساحة ٤٠٠ متر، وبدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت في إطار التصدي للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق المحافظة.









يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية. وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.









وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة.









يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.



