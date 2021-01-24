عميد زراعة عين شمس: مشروع الفيروز للاستزراع السمكي من أكبر المشروعات التنموية

علق الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، على افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، والذي تفقده الرئيس عبد الفتاخ السيسي أمس، قائلا: " جامعة عين شمس شاركت في إعداد دراسات الجدوى لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي ".

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وأضاف عميد كلية زراعة عين شمس في تصريحات لـ صدي البلد أن مشروع الفيروز عبارة عن 5900 حوض تربية على مساحة 15 ألف فدان بطاقة انتاجية 13 ألف طن من الاسماك سنويا".

وأكد الدكتور احمد جلال ، أن مشروع الاستزراع السمكي الذي افتتحه الرئيس السيسي من أكبر المشروعات التنموية مشيدا بدور القيادة السياسية المصرية التي تحرص دائما ان تنهض بمصرنا الغالية.





وأشار عميد كلية زراعة الي ،ان اختيار موقع مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يساهم في تنمية سيناء بأكملها، حيث تمثل سيناء بعدا استراتيجيا مهم جدا للدولة المصرية.





وتابع جلال إن مصر تبدأ العام الجديد بافتتاح مشروعات قومية عملاقة، منوها إلى أنه سيتم زراعة 400 ألف فدان في سيناء قريبا .



