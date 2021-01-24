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القباج: دراسة خريطة الاستثمار والقرى الأكثر احتياجا وتأمين فرص العمل

الأحد 24/يناير/2021 - 07:43 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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أسامة علي
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى،أنه يتم دراسة خريطة الاستثمار وتأمين فرص عمل وحماية اجتماعية للعاملين.

أضافت خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق، «مشروع منظمة العمل الدولية.. تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة»، نقلته "أكسترا نيوز"، أنه تم افتتاح 6 وحدات توظيف، والفترة القادمة تشهد افتتاح 4 وحدات أخرى فى محافظات مختلفة.

وأشارت وزيرة التضامن، الى أنه يتم التركيز على المناطق الأكثر فقرا وكذا المناطق المتاحة للإستثمار.

وقالت القباج أن الوزارة تنتهج استراتيجية التمكين الاقتصادي كتوجه أساسي نحو تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، وأن ذلك جزء لا يتجزأ من البرنامج القومي "حياة كريمة".
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