البحيري يشارك في أسبوع باريس للأزياء الراقية "أون لاين" من القاهرة.. صور

يستعد مصمم الأزياء هاني البحيري لإطلاق مجموعته في أسبوع باريس للموضة العالمية ضمن الـ"اورينتال فاشون شو" لصيف وربيع ٢٠٢١ وذلك اون لاين في السادسة مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة علي موقع "Oriental fashion show. Paris fashion week" نظرا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها ازمة فيروس "كورونا" على مهرجانات الموضة العالمية .





ويضع البحيري اللمسات النهائية لعرضه عقب إجراء البروفة النهائية للعارضات بأحد الاماكن في القاهرة التي رفض الإفصاح عنها لأنها بدون جمهور اتباعا للاجراءات الاحترازية ويتم استخدام تقنيات تصوير واضاءة مبهرة لإضفاء متعة مشاهدة العرض عالميًا "اون لاين".

ويشارك في العرض فريق عمل خبير التجميل محمد الصغير رفيق مشوار البحيري في أسبوع الموضة الفرنسي في لفتة دعم واعتراف من البحيري لواحد من اهم شركاء نجاحاته العالمية والذي يتمنى له الشفاء العاجل من وعكته الصحية.





يعد "هانى البحيرى" سفيرا للموضة المصرية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وشارك مؤخرا كأول مصرى بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة الى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان إلى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الأب الروحي" و ليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.





كما انفرد" البحيري" للعام الثالث على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، و الذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.





وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغت قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.





ومؤخرا فوجئ الجميع من متابعي الموضة العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.





وتميز الفستان بذيل عريض مطرز بالكامل من الألماس وقصير من الإمام بشكل مختلف عن بقية فساتين الزفاف التى قدمها هانى البحيرى من قبل.





كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة الـ ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح الـ "اورينتال فاشون شو" .





وخلال تكريمه أعرب البحيري عن فخره بوحوده في اضخم حدث للموضة العالمية "اسبوع الموضة الفرنسي" وممثلا لبلده مصر التي يشرف بتمثيلها وسط عاصفة من التصفيق.



