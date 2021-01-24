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برلمان

يطلق عليه الذهب الأبيض.. نائب يطالب الحكومة بالاهتمام بزراعة القطن

الأحد 24/يناير/2021 - 07:38 م
القطن المصرى
القطن المصرى
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالب النائب السيد شمس الدين  نائب بيلا محافظة كفر الشيخ، وزارة الزراعة بالإهتمام بزراعة القطن ، مؤكدا أن القطن كان يطلق عليه الذهب الأبيض والفلاح كان بينتظر محصول القطن عشان يسدد ديونه ويجوز ولادة.

وتابع النائب حديثة قائلا: دلوقتى لا بقي فية دهب أبيض ولا اصفر ، مبقاش غير زراعة الارز، و سعر طن الارز وصل 3000 جنية في بداية الموسم ، وده خراب بيوت للفلاح ، مطالبا وزير الزراعة بالإهتمام بالزراعه.

وتساءل النائب عصام ياسين ، عن دور وزارة الزراعة فى ضبط المبيدات المغشوشة مطالبا بوجود الضبطية القضائية مع مهندسي التفتيش بالوزارة ،  وايضا الأطباء البيطرىن لابد أن  يكون لديهم  ضبطية قضائية أثناء قيامهم بالتفتيش  على المجازر ، ولابد من الاستفادة من القوي الشبابية.

وطالب أيضا النائب عصام ياسين  وزارة الزراعة بالإهتمام بمنظومة صناعة  الحرير فى مصر ، والإهتمام بالعماله المؤقتة وضرورة تثيتهم .

جاء ذلك تعقيبا على بيان وزير الزراعة السيد القصير أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.
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