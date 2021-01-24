يطلق عليه الذهب الأبيض.. نائب يطالب الحكومة بالاهتمام بزراعة القطن

طالب النائب السيد شمس الدين نائب بيلا محافظة كفر الشيخ، وزارة الزراعة بالإهتمام بزراعة القطن ، مؤكدا أن القطن كان يطلق عليه الذهب الأبيض والفلاح كان بينتظر محصول القطن عشان يسدد ديونه ويجوز ولادة.





وتابع النائب حديثة قائلا: دلوقتى لا بقي فية دهب أبيض ولا اصفر ، مبقاش غير زراعة الارز، و سعر طن الارز وصل 3000 جنية في بداية الموسم ، وده خراب بيوت للفلاح ، مطالبا وزير الزراعة بالإهتمام بالزراعه.





وتساءل النائب عصام ياسين ، عن دور وزارة الزراعة فى ضبط المبيدات المغشوشة مطالبا بوجود الضبطية القضائية مع مهندسي التفتيش بالوزارة ، وايضا الأطباء البيطرىن لابد أن يكون لديهم ضبطية قضائية أثناء قيامهم بالتفتيش على المجازر ، ولابد من الاستفادة من القوي الشبابية.





وطالب أيضا النائب عصام ياسين وزارة الزراعة بالإهتمام بمنظومة صناعة الحرير فى مصر ، والإهتمام بالعماله المؤقتة وضرورة تثيتهم .



